Auf dem Finanzmarkt gibt es zahlreiche Möglichkeiten auch für Kleinanleger gutes Geld zu verdienen. Dafür sollten sich Interessierte allerdings zuerst einmal die verschiedenen Angebote genau ansehen, denn nicht selten trifft man online auf nicht ganz so seriöse Angebote dubioser Geschäftemacher. Eine seriöse Möglichkeit am Markt teilzunehmen wäre zum Beispiel der Devisenhandel.

Was ist der Devisenhandel

Devisen bezeichnen ausländische Währungen, also zum Beispiel

Pfund

Dollar

Yen

Tätigt zum Beispiel eine Firma einen Kauf im Ausland, nehmen wir die USA, werden die Preise für das Produkt meist in US Dollar fällig. Nun muss die Firma zuerst einmal diesen Betrag in Dollar kaufen. Dafür kann sie zu einem Devisenhändler gehen. Dieser handelt mit ausländischen Währungen. Er kann selbständig operieren oder zum Beispiel auch für eine größere Bank tätig sein. Die Devisen haben natürlich immer auch einen Kurs, der täglich schwanken kann. Der Devisenhändler hat den aktuellsten Kurs immer parat.

Er handelt natürlich nicht mir Bargeld, sondern mit so genanntem Buchgeld, die Transaktionen und Käufe und Verkäufe finden also alle ‚nur auf dem Papier‘ statt. Der Markt des Devisenhandels wird bestimmt von Angebot und Nachfrage. Je mehr Nachfrage es nach einer bestimmten Währung gibt, desto höher steigt der Kurs dieser Währung. Manche Staaten treiben den Kurs ihrer eigenen Währung auch künstlich in die Höhe, sie generieren also viel Nachfrage.

Wie als Privatmensch am Devisenhandel teilnehmen

Als privater Investor oder Trader, zu Deutsch Händler, können Menschen auch am Devisenhandel teilnehmen. Dazu brauchen sie allerdings Zugang zum Markt. Diesen bekommen sie über Plattformen oder Broker wie zum Beispiel Forex Broker. Forex setzt sich zusammen aus foreign und exchange, also grob übersetzt ausländischer Devisenhandel. Ein Broker ist nichts anderes als ein Händler. Interessierte können sich nun also zum Beispiel auf einer solchen Plattform anmelden und am besten zuerst einmal anhand eines Demokontos ausprobieren, wie der Handel auf dem Devisenmarkt tatsächlich abläuft. Je nach eigenem Kapital und Wille zur Investition wird die Depotgröße bestimmt.

Je mehr eigenes Kapital vorhanden ist, desto größer natürlich das Depot. Da es für Einsteiger recht schwierig ist, sich auf dem Markt zurechtzufinden, bieten viele Forex Broker ihren Kunden verschiedene Tools an, mit denen sich zum Beispiel sehr einfach Analysen anzeigen lassen. So kann der Kunde die Währungen, an welchen er interessiert ist genau beobachten und in einem günstigen Moment, also wenn der Kurs niedrig ist, zuschlagen und kaufen.

Ein Demokonto schützt natürlich auch vor den Risiken, die der Devisenhandel mit sich bringt, denn einmal investiertes Geld kann leider sehr schnell weg sein. Deshalb bieten Forex Broker ihren Kunden diese Möglichkeit an.