Die meisten Menschen bewegen sich zu wenig, Übergewicht und Krankheiten können die Folge sein. Viele Schweizer versuchen, durch Fitnesstraining wieder in Form zu kommen, doch der Elan hält oft nicht lange an. Für manche kann es hilfreich sein, sich daheim ein Fitnessstudio einzurichten.

Im Kanton Aargau gibt es viele gute Fitnessstudios, Trainer und Kursanbieter, doch insgesamt ist der Anteil der Mitglieder privater Fitnesscenter nicht höher als in der restlichen Schweiz. Im Jahr 2014 waren rund 16% der Schweizer Bevölkerung in einem Studio angemeldet: etwas mehr Frauen als Männer und mit zunehmendem Alter immer weniger. Dabei wäre es gerade für ältere Mitbürger wichtig, sich moderat fit zu halten, denn wie heißt es so schön: Wer rastet, der rostet. Zwar wächst das Bewusstsein für die Wichtigkeit der körperlichen Ertüchtigung, sodass man von einem regelrechten Fitness-Boom in der Schweiz sprechen kann, doch das Engagement geht häufig nicht über die Anmeldung und einige Besuche hinaus. Es gilt jedoch, tagtäglich den inneren Schweinehund zu überwinden, bis die regelmäßige Bewegung zu einer schönen Gewohnheit geworden ist – und hier ist ein Fitnesscenter ideal für den Einstieg geeignet.

Studios oder Kurse sind perfekt für Anfänger geeignet

Wer sich noch nie intensiv mit dem Thema Fitness beschäftigt hat und auch seine eigenen Vorlieben noch nicht kennt, sollte sich – unter Umständen in Absprache mit dem Arzt oder Therapeuten – auf die Suche nach der passenden Art der Bewegung machen. Das kann neben einem Pilateskurs natürlich auch ein Personal Trainer oder eben ein Fitnessstudio sein. Der Vorteil, wenn man zunächst einmal mit einem Trainer arbeitet: Man bekommt eine ideale Einweisung, Motivation und Ratschläge rund um die Lebensweise. So wird es leichter, die gesetzten Ziele zu erreichen.

Niemand sollte einfach drauflos trainieren, erst recht nicht an Geräten oder mit Gewichten, wenn ihm vorher keine Einweisung gegeben wurde. Ein fachkundiger Trainer erkundigt sich nach Krankheiten und anderen körperlichen Einschränkungen und überprüft erst den aktuellen Stand der Fitness, bevor er jemanden an die Beinpresse setzt oder auf die Hantelbank legt. Er gibt die nötigen Anweisungen rund um Aufwärmen, Intervalle von Übungen und Trainingszeiten und bietet die notwendigen Anreize, um tatsächlich am Ball zu bleiben. Denn gerade zu Beginn ist es schwierig, sich immer wieder zum Training zu motivieren. Umso wichtiger ist es, die passende Sportart zu finden, für die man sich tatsächlich dauerhaft begeistern kann. Doch auch bei scheinbar „soften“ Sportarten wie Yoga ist es zunächst sehr wichtig, mit einem fachkundigen Trainer zu arbeiten, der die Haltung bei den einzelnen Figuren korrigiert und damit erst ermöglicht, diese korrekt auszuführen. Denn dort, wo die Muskulatur noch nicht ausreichend gekräftigt ist, neigt man zu Fehlhaltungen durch Vermeidung.

Doch irgendwann fühlt man sich in „seinem“ Sport zu Hause und hat den Wunsch, öfter als ein- oder zweimal pro Woche zu trainieren. Am besten zu Hause, denn hier kann man sich jederzeit der Ertüchtigung hingeben und muss keine Anfahrtswege auf sich nehmen oder extra Gebühren bezahlen.

Fortgeschrittene können effektiv in den eigenen vier Wänden trainieren

Irgendwann braucht man den Trainer nicht mehr. Man kennt die eigenen Ziele und Herausforderungen, weiß über die Bewegungsabläufe genau Bescheid und ist in der Lage, seinen Trainingsplan jederzeit an aktualisierte Begebenheiten anzupassen. Dann ist ein guter Zeitpunkt, mit dem heimischen Training zu beginnen. Doch selbst bei Sportarten, die beinahe kein Equipment benötigen, wie etwa Yoga, bei dem man nur eine Matte braucht, lässt sich das heimische Studio durchaus noch wesentlich besser einrichten – in diesem Fall zum Beispiel mit einem Spiegel, um sich selbst anstelle des Trainers kontrollieren zu können.

Fakt ist eines: Wie das heimische Sportstudio eingerichtet sein sollte, hängt ganz von der gewählten Sportart ab. Die meisten Sportler richten sich aber tatsächlich ein echtes Kraftstudio ein.

Die Vorteile eines Heimstudios

Daheim zu trainieren bringt viele Vorteile mit sich: Man spart die Anfahrtswege, kann jederzeit trainieren und ist von der Zahlung der monatlichen Gebühren befreit. Um effektiv trainieren zu können, ist es jedoch unerlässlich, nur auf das beste Equipment zu setzen und einem renommierten Anbieter wie Gorilla Sports zu vertrauen. So kann man sicher sein, gute Geräte zu bekommen, die nicht nur möglichst lange halten, sondern auch die Verletzungsgefahr verringern. Denn wenn sich Schrauben lösen oder eine Bank nicht fest steht, wenn etwas abplatzt oder Übungen aufgrund der Beschaffenheit der Geräte nicht korrekt ausgeführt werden kann, dann kann man sich im schlimmsten Fall schwer verletzen. Doch was braucht es noch für ein gutes Training?

Was man für ein gutes Heimtraining braucht: Platz und Equipment

Zunächst einmal muss der entsprechende Raum vorhanden sein. Wer nur eine Ecke hinter seinem Schank übrig hat, um dort eine faltbare Hantelbank zu verstauen, der sollte lieber weiter ins Studio fahren. Am leichtesten haben es Eigenheimbesitzer, die ihren trockenen Keller oder das gut gedämmte Dachgeschoss nach Belieben umbauen können. Denn für ein gutes Training braucht man Platz – damit der Boxsack schwingen, die Hantel liegen gelassen werden kann. Im Idealfall lässt sich ganz in der Nähe noch eine Dusche einbauen. Aber auch ein selten genutztes Gästezimmer oder das ehemalige Kinderzimmer lassen sich prima für ein Heimstudio nutzen.

Und wie wird das Studio ausgestattet? Das hängt natürlich ganz von der gewählten Sportart ab. Neben einer Yogamatte, einem Springseil und einem Gymnastikball, die für eher softe Übungen prädestiniert sind, gehören auch ein Boxsack und verschiedene Kurz- und Langhanteln zu einem umfassenden Training. Wer dann noch einen Heimtrainer anschafft, kann sowohl Muskeln aufbauen als auch Cardio-Übungen machen – beides ist gleich wichtig. Die Krönung jedes Fitnessstudios zu Hause ist jedoch die Multikraftstation, denn damit lassen sich alle Übungen absolvieren, die man auch im Studio absolviert. Sämtliche Muskeln von Kopf bis Fuß können damit effektiv trainiert werden.

Lohnt sich die Einrichtung? Für jemanden, der leidenschaftlich gern trainiert oder ernsthaft an seiner Fitness arbeiten will, auf jeden Fall. Besonders die zeitliche Unabhängigkeit beim Training wird geschätzt. Schlussendlich sollte man die Anschaffungsgebühren des eigenen Equipments jedoch nicht gegen die Gebühren im Studio aufrechnen – denn jedes Hobby kostet Geld.