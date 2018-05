Nina Dimitri & Silvana Gargiulo zeigen mit ihrem Programm «Concerto rumoristico» einen Seilzieh-Akt zwischen musikalischen Höhenflügen und grossartiger Komik. Im Schatten der stimmgewaltigen Sängerin Nina Dimitri treibt Begleitpianistin Silvana Gargiulo ihren Unfug.

Es ist eine musikalische Clownerie, eine Komödie, in der die eine spricht und singt und die andere stumm ist und Klavier spielt. Wenn die sensible Pianistin, Silvana Gargiulo, sich von der temperamentvollen Sängerin, Nina Dimitri, einschüchtern lässt und die feurigen bolivianischen Lieder nicht wunschgemäss begleiten kann, bleibt die vom Publikum erwartete Katastrophe nicht aus. Doch dann verwandelt sich das gegenseitige Unverständnis ganz unerwartet in Zuneigung. Ein wahrhaftig humoristisches Konzert auf höchstem musikalischem Niveau.

Zentrumsschopf, Freitag, 8.Juni 2018, 20 Uhr , Vorverkauf Blumenstil Wiederkehr, Sternenplatz, 056 401 50 50; Kinder bis 16 J. gratis, AHV, Legi 20.- Erwachsene 25.-Abendkasse ab 19 Uhr, Infos: www.kulturkommission.ch