Ferienpasskinder mit dem Bike auf Entdeckungsfahrt

Der von Erlebnis Freiamt ausgeschriebe Kurs "Mit dem Mountainbike zu Sehenswürdigkeiten" beim

Ferienpass Muri war schnell ausverkauft. Deshalb schade, dass sich drei Kinder nicht rechtzeitig

abmeldeten. Also nahmen acht Knaben und ein Mädchen unter der Leitung von Köbi Hunziker und

Fredy Zobrist den strengen Aufstieg nach dem Weiler Wyssenbach in Angriff. Bei der dortigen Sagi

informierte Martin Köchli über das frühere Handwerk des Sagers und setzte zur Freude der

Ferienpässler das riesige Wasserrad in Bewegung. Damit nahm die aus dem 15. Jh stammende

historische Gattersäge ihr Werk auf und zersägte einen Baumstamm. Schon beim Aufstieg nach

Wyssenbach zeigte Köbi den Kindern die richtige Position beim Steigen, das Anfahren am steilen

Weg, um dann im schattigen Wald das korrekte und effiziente Bremsen zu üben. Bevor bei den

romantischen Weihern vom Feldenmoos die mitgebrachte Stärkung genossen wurde, konnten die

jungen Bikerinnen und Biker an einem Geschicklichkeitsparcours ihr Können unter Beweis stellen. Am

Nachmittag besuchte die Gruppe den Freiämterstein oberhalb von Boswil, dann galt es verschiedene

Hindernisse wie einen Baumstamm oder eine Schanze auf einem Trail zu überwinden. So trainiert

war es keine Frage, ob über einen steilen Trail oder den Waldweg nach Büelisacher gefahren wird.

Mit dieser Leistung hatten die Kinder ein Glacée bei der Kartbahn verdient. Da sich die

Gewitterwolken schnell verdichteten, wurde die Tour abgekürzt. Die Teilnehmenden aus Boswil und

Bünzen fuhren direkt nach Hause, der Rest wartete das Gewitter unter einem schützenden Dach ab,

bevor Muri auf dem Radweg erreicht wurde.

Für Erlebnis Freiamt war es nach der langen, Corona bedingten Pause wieder der erste Anlass. Dieser

wurde mit einem strengen Schutzkonzept durchgeführt. Als nächste Anlässe stehen auf dem

Programm: 23. August 10. Geburtstag des Sagenweges, 16. September Wanderung auf den Höhen

des Freiamtes.