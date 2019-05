Am Samstag, 11. Mai 2019, fand in Wangen bei Olten der traditionelle "Maimäret" statt, welcher trotz durchzogener Wetterprognose sehr gut besucht war. Inmitten der 30 Aussteller führte die FDP Wangen wiederum die Festwirtschaft beim Bärenzunfthüsli. Die angebotenen Grilladen und der selbstgemachte Hörnlisalat fanden regen Absatz. Das Wetter blieb trocken bis 15.00 Uhr – dann wurde der Markt leider innert Sekunden von einer Sturmfront überrascht, was kleine Schäden an den Marktständen verursachte. Die aufgestellten Festzelte konnten mit vereinten Kräften gesichert werden. Somit wurde der Markt leider eine Stunde früher als geplant abrupt beendet. Der guten Laune der vielen Gäste sowie der FDP-Familie konnte dieses Unwetter jedoch nichts anhaben. So war auch die Ausgabe des Maimarktes 2019 für die FDP Wangen ein voller Erfolg.