Die FDP Ortspartei Oberentfelden lud die Bevölkerung und Jazz Fans zu einem Outdoor Jazz Konzert beim Gasthof Engel in Oberentfelden ein. Die Chicago Hot Club Jazz-Formation verwöhnte die Gäste an diesem schönen Spätsommerabend mit feinstem New Orleans Jazz. Kulinarisch wurden die Gäste mit Grillwürsten und Getränken verwöhnt. Bedient wurden die zahlreichen Gäste nicht nur vom bewährten Engel-Team, sondern auch durch den Vorstand der FDP Oberentfelden. Dieser servierte den Gästen Getränke und Grillwürste.

Am Grill standen die beiden kandidierenden Gemeinderäte Markus Bircher und Hans-Peter Widmer. Sie bewiesen auch am Grill das nötige Gespür und ihre grosse Erfahrung. Gespür und Erfahrung, welche Beide in ihrer Funktion als amtierende Gemeinderäte zu Gute kommen.

Harry Knaus, Präsident der FDP Oberentfelden, betonte in seiner Begrüssung, dass es an diesem Abend einmal nicht um politische Themen gehe, sondern der Kontakt zu den Wählerinnen und Wähler im Vordergrund stehe. Die Gäste nutzten die Möglichkeit, mit den Kandidierenden ins Gespräch zu kommen und dabei auch Ihre Anliegen und Gedanken mitzuteilen.

Die FDP Oberentfelden und ihre Kandidierenden bedanken sich schon heute für Ihre Wählerstimme am 24.09.2017

HK