Bereits zum 17. Mal war die FDP mit ihrem Stand am Dietiker Weihnachtmarkt vertreten. Dieses Jahr verkauften wir weissen Glühwein, Glühmost und salziges Gebäck. Im Mittelpunkt stand aber der Gedankenaustausch mit Passanten, Bekannten und Freunden, die am Stand Halt machten. Neben dem aktuellen Geschehen waren natürlich die bevorstehenden kommunalen Wahlen ein Gesprächsthema. Wir verzichteten aber bewusst auf Werbung für die Gemeinderatsliste 4 oder den Stadtratskandidaten Philipp Müller. Auch an diesem Adventwochenende war das Ziel unserer Aktivitäten das Sammeln von Geldmittel für einen guten Zweck. Wir freuen uns, den Nettoerlös von 620 Franken an die Stiftung Sternschnuppe überweisen zu können. Diese Institution bringt Freude und Abwechslung in das Leben von Kindern und Jugendlichen, die mit einer Krankheit, Behinderung oder mit den Folgen einer schweren Verletzung leben.