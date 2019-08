Für unsere zwei Masters Stephan und Albert ging es nicht zum ersten Mal für einen internationalen Grossanlass ins Ausland. Vom 26. Juli bis 4. August fanden in Turin die sogenannten "European Master Games", an welchen sich die Sportler aus ganz Europa nicht nur in der Leichtathletik verglichen, sondern auch in anderen Disziplinen wie im Bogenschiessen oder im Badminton.

Stephan Zulauf läuft über die 400m eine Zeit von 59.87, nebst der Goldmedaille in der Kategorie M60 egalisiert Stephan einen Schweizerrekord! Die zweite Medaille dieses Anlasses ist Silbern; mit 26.76 wird er Zweiter über 200m

Albert Meier reist bereits mit einer Erkältung in Turin an und fühlt sich dem entsprechend nicht ganz fit. Über die 100m Hürden verpasst er die Bronzemedaille um knappe sieben Hundertstel. Den 300m Hürden Vorlauf tags darauf gewinnt Albi, jedoch im Final wieder der undankbare 4. Rang.



Der Verein gratuliert Stephan und Albi zu ihren tollen Leistungen!