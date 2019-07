Zehn Teams aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien sind es, die am kommenden Wochenende in Kleindöttingen um den Sieg am European-Cup kämpfen werden. Aus Schweizer Sicht sind Widnau, Diepoldsau, Elgg-Ettenhausen und Jona mit dabei.

Diepoldsau und Widnau sind dabei die grössten Hoffnungsträger für das Gastgeberland. Nicht nur, weil sie derzeit in der heimischen Meisterschaft die ersten beide Ränge belegen, sondern auch weil sie im letzten Jahr den Final des European-Cup gegeneinander bestritten hatten. Damals siegte Widnau in fünf Sätzen.

Endspiel zum Ziel gesetzt

In diesem Jahr haben sich die beiden Ostschweizer Teams erneut das Endspiel zum Ziel gesetzt. «Als Titelverteidiger haben wir natürlich grosse Ambitionen. Allerdings sind in diesem Jahr viele starke Mannschaften dabei, die sich Chancen auf den Titel ausrechnen dürfen», sagt Widnaus Captain Mario Kohler.