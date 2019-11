Erstes BPW „Dinner@Home“ in Olten

Dinner@Home ist ein neu ins Leben gerufener Anlass im BPW-Club Olten. Er wird von einem Mitglied privat ausgerichtet, dient dem geselligen Austausch und Beisammensein in ungezwungener Atmosphäre und einem guten Zweck. Die Gastgeberin verwöhnt an diesem Abend 6-10 Damen des Clubs mit kulinarischen Köstlichkeiten zu einem festgelegten Obolus, der vollumfänglich einer, von der Gastgeberin ausgewählten, gemeinnützigen Einrichtung in der Region gespendet wird.

Das erstmals am 29.10.2019 durchgeführte Dinner@Home der BP Frauen vom Club Olten, entpuppte sich als Riesenerfolg. Mit gutem Beispiel vorangehend war die erste Gastgeberin die Präsidentin des Clubs. Die neun angemeldeten Damen wurden von Petra Müller, tatkräftig unterstützt von ihrem Ehemann, mit einem köstlichen Schlemmermenu bekocht. Der rundum gelungene Abend war ein Genuss und fand grossen Anklang. So haben sich bereits drei weitere Damen für eine Fortsetzung dieses Anlasses gemeldet. Das erfreuliche Feedback könnte man unter das Motto; „das Schöne mit dem Nützlichen verbinden“ stellen.

Petra Müller, Präsidentin