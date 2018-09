Der Tennisclub Rheinfelden durfte viele zufriedene Gäste aus anderen Vereinen beim traditionellen Seniorenturnier 50+ der Tennis Region Basel (trb) begrüssen.

Im Verlauf einer Sommersaison treffen sich viele routinierte Tennisfreunde jeweils am Montagnachmittag auf verschiedenen Anlagen in der Umgebung, um einer sportlichen Betätigung im gemütlichen Rahmen zu frönen. Der Tennisclub Rheinfelden lud gegen Ende der laufenden Sommersaison traditionellerweise ebenfalls wieder zum beliebten Treffen der «alten Hasen» ein, woraufhin alle 32 Startplätze rasch vergeben waren.

Bei idealen Bedingungen kamen alle Teilnehmenden in den Genuss von zwei Einsätzen à 45 Minuten auf den Sandplätzen im Engerfeld. Dazwischen konnten sich die reiferen Jahrgänge auf der grosszügigen Clubhaus-Terrasse von den umkämpften Duellen auf dem Tenniscourt erholen und sich mit selbstgemachten Kuchen und Wähen aus den Reihen der TCR-Mitglieder stärken. Insgesamt war die bunt gemischte Seniorengruppe während dreier Stunden auf den Aussenplätzen aktiv, ehe es mit dem kulinarischen Teil des Nachmittags weiterging. Knapp 50 Personen durften einen grosszügigen Apéro mit Quiche und Speckgugelhopf geniessen - offeriert von Clubpräsident Peter Haller.

Anschliessend wurden die Anwesenden von der Küchencrew um Guido und Vera Marti mit einem leckeren, mehrgängigen Abendessen verwöhnt. Dabei blieb viel Zeit, um sich in Gesprächen über die Vereinsgrenzen hinaus auszutauschen, was den Event für die routinierten Tennisfreunde aus der Umgebung so wertvoll macht. Nach einem fruchtigen Dessert sorgte der Musiker «Edgar» einmal mehr für die musikalische Untermalung, um einen gelungenen Senioren-Anlass in geselliger Runde würdig abzuschliessen.

Erfolgreicher Nachwuchs

In der Rheinfelder Nachwuchsabteilung sorgte das eingeschworene U18-Quartett beim Junioren-Interclub 2018 wiederholt für positive Schlagzeilen. Als Gruppensieger hatten sich Leonardo Califano, Rafael Hernandez, Jonas Marending und Dominik Rothenfluh vor den Sommerferien für die Ausscheidungsspiele zu den Schweizer Meisterschaften qualifiziert. Nun wurden auch die ersten beiden Hürden an den Knockout-Spieltagen auf souveräne Weise genommen: Nur 72 Minuten dauerte das Heimspiel gegen Stallikon, ehe der 4:0-Erfolg nach den Einzelpartien feststand. Dabei mussten die TCR-Junioren insgesamt nur vier Games abgeben. In der nächsten Runde liessen sie ebenfalls nichts anbrennen: Bei einer Neuauflage des erfolgreichen Vorrundenspiels gegen Wettingen gewannen die Rheinfelder auswärts neuerlich - ohne einen einzigen Satz zu verlieren, sodass die Begegnung auch nach den Einzeln (mit 4:0) entschieden war. Am sechsten Spieltag kommt es am Wochenende zu Hause zum Vergleich mit den Altersgenossen aus Arlesheim, welche sich in den letzten Partien ebenfalls nicht bezwingen liessen.