Geselligkeit, sonnige Herbsttage und tolle Ausflüge – das sind die Eindrücke, welche die 15 Teilnehmenden der Badener Ferienwoche des Aargauer Roten Kreuzes mit nach Hause nehmen.

Baden.- 15 gutgelaunte Seniorinnen und Senioren steigen am Samstagnachmittag Ende September vor dem Regionalen Pflegezentrum Baden aus dem Car. Die Erholung ist ihnen anzusehen und beim Verabschieden der 13 freiwilligen Rotkreuz-Betreuerinnen wird der ein oder andere Feriengast gar etwas wehmütig.

Von Boogie-Woogie bis Jass

Bis zur nächsten Ferienwoche in einem Jahr können die Mitgereisten zum Glück in vielen tollen Erinnerungen an die Erlebnisse in und um Magliaso schwelgen.

Da wäre zum Beispiel das mitreissende Konzert vom bekannten Boogie-Woogie-Pianist Silvan Zingg, das am zweiten Tag in der Unterkunft der Feriengäste, dem Centro Evangelico Magliaso stattfand. Oder die wunderbar entspannte Schifffahrt nach Melide mit anschliessendem Spaziergang durch das Swiss Miniature. Unvergesslich bleibt auch der Ausflug mit der Gondelbahn auf den Monte Lema, wo Betreuerinnen und Feriengäste gleichsam, die Aussicht auf die Tessiner Bergwelt bestaunten. Dazwischen gab es immer wieder Zeit für einen feinen italienischen Kaffee, einen lustigen Schwatz oder einen gemütlichen Jassabend.

Allein beim Rückblick steigt bereits die Vorfreude auf die nächste Ferienwoche. Auch 2018 wird die Regionalstelle Baden des Aargauer Roten Kreuzes wieder eine Woche Ferien für betagte und körperlich eingeschränkte Personen aus dem Raum Baden organisieren. Unverzichtbar ist dabei wie immer die Mithilfe der vielen freiwilligen Begleiterinnen und Begleiter. Auch den diesjährigen Helfern deshalb ein herzliches Dankeschön.