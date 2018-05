Am Samstag starteten 11 Nachwuchssportler zum Kids-Cup in Zürich. Für einen Teil der kleinen Wasserspringer war es der erste Vielseitigkeits-Wettkampf. Bestehend aus Übungen am Boden, im Trampolin, Gymnastikübungen sowie Sprüngen ins Wasser wurden am Ende die Sieger in diesem Mannschaftswettbewerb gekürt.

Mit 59 Teilnehmern war der Veranstalter Swiss Diving Region Deutschschweiz sehr zufrieden

Das Team der Aarefisch-Springern wurde durch Adrian Zaspel und Ilaria Cappeletti gut vorbereitet und im Wettkampf super betreut. Die jüngste Springerin des Schwimmclub Aarefisch Alice Ursino war zusammen mit Lilian Matter die einzigen weiblichen Vertreterinnen des Aarefisch. Kurzfristig hat sich Emilia Orlando verletzt und konnte nicht dadurch nicht dabei sein. Gute und schnelle Besserung!

Die Mannschaft wurde komplettiert durch Leon Kühni, Adrien de Gruttola, Federico Zannino, Micha Lauper, Benjamin Hawelka, Jonas Schneider, Oliver Giger, Colin Vogler und Steven Rusnac.

Hervorzuheben sind neben den guten Leistungen aller Aarefisch-Nachwuchsspringer die Leistungen von Steven Rusnac (Jahrgang 2005) und der jüngsten Springerin Alice Ursino (Jahrgang 2011).

Am Ende wurde das Team vom Schwimmclub Aarefisch, Aarau 2. in der Teamwertung.

Mit 10 Medaillen im Gepäck kehren die Wasserspringer vom Schwimmclub Aarefisch, Aarau von den Regionalmeisterschaften der Region Deutschschweiz (27.05.208) aus St. Gallen zurück

Regionalmeisterschaften

Im Hallenbad Blumenwiese in St.Gallen fanden am Sonntag die Regionalmeisterschaften im Wasserspringen der Region Deutschschweiz vom 1m und 3m sowie die Entscheidungen im Turmspringen von der 5m Plattform statt.

Vom Schwimmclub Aarefisch war eine sechsköpfige Mannschaft am Start. Angeführt von unserer Elitespringerin Vivian Barth gingen Adrian Zaspel und Colin Vogler in der Alterskategorie B, Lilian Matter und Steven Rusnac in der Kategorie C und Oliver Giger in der Kategorie D in die Wettkämpfe.

Hier die Ergebnisse und Platzierungen unserer Mannschaft aus Aarau:

Name 1m 3m Turm Vivian Barth Gold Gold - Lilian Matter 4. - - Adrian Zaspel Silber Silber Gold Steven Rusnac Gold Gold Gold Oliver Giger Bronze - - Colin Vogler 4. - Silber

Eine beeindruckende Ergebnisübersicht wenn man bedenkt, dass die Springer und Springerinnen aus Aarau wenig Trainingsmöglichkeiten haben, ihre Sprünge vom 3m und der 5m-Plattform regelmässig und ganzjährig zu trainieren.

Sehnsüchtig hoffen wir, dass das Projekt „Traglufthalle Schwimmbad Suhr - Buchs – Gränichen» den nächsten Schritt nach vorn macht, um kurzfristig in den Wintermonaten mehr und intensiver die wichtigen Disziplinen 3m Brett und 5m Turm trainieren zu können.

Der nächste Wettkampfhöhepunkt wird das Internationale Diving Meet in Graz/AUT sein, an dem auch wieder Wasserspringer vom Schwimmclub Aarefisch erfolgreich abschneiden wollen.