Am Samstag 18. Mai war auf dem Sportplatz Ebnet in Frick ein Training mit drei Young Talents vom Aargauischen Leichtathletikverband, welche die Schulkinder auf den Wettkampf „De schnällst Fricker“ am Samstag 1. Juni 2019 vorbereitet haben. Wir freuen uns sehr auf diesen sportlichen Anlass!

Weitere Anmeldungen nehmen wir gerne unter www.elternverein-frick.ch entgegen.