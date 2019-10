Erfolgreiches Karate Team der Shinsei Kan Karateschule an der Aargauermeisterschaft

Mit 10 Aargauermeistertiteln, 9 Vizemeistertiteln und 16 dritten Rängen war die Mannschaft der Shinsei Kan Karateschule mittendrin statt nur dabei an den diesjährigen Aargauermeisterschaften.

Die Aargauermeisterschaften 2019 fanden am 20. Oktober in der Sporthalle Engerfeld in Rheinfelden statt. Auch in diesem Jahr stellten die Organisatoren wieder einen tollen Event auf die Beine. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die beiden organisierenden Vereine Karateclub Rheinfelden (unter der Leitung von Zübeyir Sahin) sowie dem Kampfsportcenter Siggenthal (unter der Leitung von Valentino Di Lascia).

Das Turnier begann für die jüngsten Teilnehmer morgens um 9 Uhr mit Kata. Eigentlich eine gnädige Zeit, sollte man meinen, einzelne Wettkämpfer scheinen aber dennoch noch nicht ganz wach gewesen zu sein beim Packen. So suchten wir doch die eine oder andere Ausrüstung (vergeblich) in den Taschen. Am Nachmittag wurden noch die Aargauermeister in den Kumite- (Kampf) Kategorien ausgemacht. Auch hier waren die Sportler wieder mit vollem Einsatz, sportlichem Ehrgeiz und einer grossen Portion Spass bei der Sache.

Die Stimmung unter den Eltern auf der Tribüne wie auch unter den Sportlern in der Halle war den ganzen Wettkampf hindurch sportlich ermutigend und anspornend. Die Aargauermeisterschaften sind sowohl für die erfahrenen Kämpfer wie auch für die Wettkampfneulinge immer wieder ein spannendes und lehrreiches Ereignis.

Die Shinsei Kan Karateschule gratuliert allen Wettkämpfern und Trainern zu ihren Leistungen.

Weitere Eindrücke zum Turnier können auf unserer Webpage unter www.shinseikan.ch gefunden werden.