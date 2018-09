Aeneas Appius vom Törli Sportsteam siegt am internationalen Achenseelauf im Tirol 23.2km / 230Hm bei den M50 mit über 5 min Vorsprung. Es gelingt ihm eine Spitzenzeit von 1:39:45 was zum overall 16. Platz reicht. Der schönste Panoramatrail zurück nach Pertisau beginnt nach flachen 15km und ist auf den folgenden 5km knüppelhart mit rund 180Hm mit vielen Felstreppen und Wurzeln.

Am 10 km Lauf in Pertisau am Achensee plaziert sich Anita Appius in der W50 Kategorie auf den 2. Platz.