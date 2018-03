Die Leistungen können sich sehen lassen: Etliche Schweizermeistertitel und weitere Edelmetalle trugen Aargauer Athletinnen und Athleten 2017 nach Hause. Diese Erfolge wurden an der Delegiertenversammlung des Aargauischen Leichtathletikverbands (ALV) am vergangenen Samstag im Schützen in Aarau geehrt.

Alle anwesenden Athletinnen und Athleten erhielten ein Geschenk für ihre Verdienste. Selina Ummel und Joël Flury, die sich für die Nachwuchs-Europameisterschaften in Polen qualifizierten und Deborah Agbelese und Giulia Senn, die als Teil der Schweizer Delegation an die olympischen Jugendspielen in Ungarn reisen konnten, erhielten für ihre internationalen Einsätze die Ehrenmedaille.