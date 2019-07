Buchs – Am letzten Freitag fand der alljährliche Grillanlass der SVP Buchs an der Brötlistelle im Wald statt. Bei Schweinesteak und Bier genossen die 30 Anwesenden das schöne Sommerwetter im Schatten der Bäume. Präsident Hasler Samuel besann die Anwesenden an die Geschichte der Brötlistelle im Wald. Diese war ein Geschenk der SVP Buchs an die Gemeinde Buchs anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Schweizer Eidgenossenschaft.

Neben zahlreichen Mitgliedern waren mehrere Nationalratskandidaten der SVP und JSVP Aargau anwesend. Darunter die beiden Grossräte Clemens Hochreuter und Benjamin Giezendanner. Die Jungen waren anwesend mit Vizepräsident Markus Liebi und Raphael Ryser. Der Präsident der SVP Buchs Hasler Samuel, kandidiert ebenfalls auf der Liste der Jungen SVP Aargau.



Im September findet der nächste Anlass der SVP Buchs statt. Am 7. September treffen wir uns zum alljährlichen Pétanque Turnier. Weitere Informationen unter www.svp-buchs-ag.ch