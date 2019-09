Die FDP des Bezirks Aarau traf sich in Unterentfelden im Landenhof, der Schule für Schwerhörige, zum traditionellen Kontaktapéro. Nach einer kurzen Begrüssung durch den Bezirkspräsidenten Roger Holzer sowie dem Ortsparteipräsidenten Patrick Herzog stellte Gesamtschulleiter Beat Näf die Institution Ladenhof dem Publikum vor. In seinen Ausführungen erklärte Beat Näf wie die Schule hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche in ihren Fähigkeiten und in ihrer Entwicklung fördert, damit sie für ein Leben in der hörenden Gesellschaft gewappnet sind und das Rüstzeug für die Berufswelt erwerben.

Nach einem Rundgang durch die Schule wurde gemeinsam der Schlussspurt für die Wahlen vom 20. Oktober eingeläutet. Dazu standen die FDP-Nationalratskandidatinnen und -kandidaten Maja Riniker, Suzanne Marclay-Merz, Laura Rufer, Yannick Berner sowie Silvan Hilfiker dem interessierten Publikum Rede und Antwort. Der Schlusspunkt bildete ein feiner Apéro, welcher bei perfektem Wetter draussen zu sich genommen werden durfte.

Die FDP Unterentfelden dankt allen Teilnehmer sowie den Nationalratskandidatinnen und -kandidaten herzlich für ihre Teilnahme. Ein herzliches Dankeschön geht auch an das tolle Landenhof-Team.