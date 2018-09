Dass die Aargauer Orientierungsläufer spitze sind, ist nicht nur seit der Ära um Matthias Kyburz, Matthias Merz und Matthias Leonhardt (ehemals Müller) bekannt. Bereits früher kam immer wieder ein Weltklasse Läufer aus dem Aargau. Dass dies auch in Zukunft so sein könnte, zeigt ein Blick auf die Rangliste der Ende August ausgetragenen zwei Schweizermeisterschaften über die Langdistanz in Scuol und die Mitteldistanz SM in Unterägeri. Sowohl Lilly Graber (Biberstein) wie auch Sanna Hotz (Schafisheim) fanden sich beide Male auf dem Podest. Über die Lang- wie auch über die Mitteldistanz kann sich Lilly Graber als neue Schweizermeisterin bezeichnen. Sanna Hotz wurde an beiden Wettkämpfen Zweite, wobei sie sich über die Mitteldistanz in einem Sekundenkrimi geschlagen geben musste.

Lilly sprach selber von einem sauberen und sicheren Lauf. Sie fühle sich momentan sehr gut und technisch laufe es ausgezeichnet. Die beiden 16-jährigen Damen scheinen ein Versprechen für die Zukunft zu sein, konnten sie doch bereits an den Jugendeuropameisterschaften im vergangenen Sommer in Bulgarien überzeugen. Lilly mit dem Europameistertitel im Sprint, Sanna mit dem Titel in der Staffel. Des Weiteren wurde die 18-jährige Siri Suter aus Rütihof Schweizermeisterin über die Mitteldistanz. Nachdem es ihr im Frühling nicht immer nach Wunsch gelaufen ist, konnte sie nun wieder zur alten Form zurückfinden und verdient diesen Titel feiern.

Ein dritter Rang oder mehr soll her Am Wochenende vom 1. und 2. September trafen sich die Auswahlen der Nachwuchsregionalkader zum Vergleichswettkampf im Tessin. Am sogenannten Jugendcup war das Ziel der Aargauer Fraktion klar. Rang 3 soll her, es darf aber gerne auch mehr sein. Vertreten durch Simon Humbel (Dättwil), Dominic Schacher (Oberentfelden), Robin Mennet (Rheinfelden), Csaba Gerber (Schinznach-Dorf), Kati Hotz (Schafisheim), Sanna Hotz (Schafisheim), Siri Suter (Rütihof) und Sophie Graber (Biberstein) war man entsprechend angespannt am Start. Die Staffel am Samstag auf dem Monte Generoso endete im Hitchcock-Finale. Sanna Hotz startete auf Position fünf auf die letzte Strecke, konnte ihre Form ideal ausspielen und machte Rang um Rang gut. Ganz zum Sieg reichte es nicht mehr, jedoch lief sie knapp hinter den Damen aus Zürich/Schaffhausen auf Rang 2 ein. Da diese jedoch aufgrund eines fehlenden Postens disqualifiziert werden mussten, konnte dennoch der Sieg in der Damenstaffel gefeiert werden. Die Herren ihrerseits beendeten ihre Staffel auf Rang 4 und steuerten ebenfalls wertvolle Punkte bei.

