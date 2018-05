Nachdem der Aargauer Matthias Kyburz über Auffahrt an der Europameisterschaft im Tessin sensationell Doppel-Europameister (Sprint- und Mitteldistanz), sowie Vize-Europameister über die Langdistanz und in der Staffel wurde, zeigten die Nachwuchsathleten, dass auch in Zukunft mit Aargauer Spitzenleistungen gerechnet werden kann.