Bei traumhaftem Sommerwetter fand in Sion der Auftakt der National League mit einer topbesetzten Elite statt. Das Wildcats Swiss Triathlon Team SV Basel ging in verschiedenen Kategorien mit insgesamt neun Athletinnen und Athleten an den Start. In der National League in der Elite-Kategorie konnte sich Celine Kaiser auf dem sechsten Platz behaupten. In der Kategorie U18 kamen Alexa Magallon sowie Laura Jakober auf den siebten respektive den neunten Platz. Eric Jakober erreichte mit einer tollen Leistung in der Youth League den dritten Platz.