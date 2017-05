Trotz körperlicher Einschränkungen fährt Rita Gysin auch dieses Jahr eine Woche in die Ferien. Möglich macht es die Rotkreuz-Ferienwoche für betagte und beeinträchtigte Personen. Heuer geht es Ende August für eine Woche an den Bodensee und es gibt noch freie Plätze.

Wohlen.- Durch eine Hirnblutung wurde das Leben von Rita Gysin und ihrem Ehemann Kurt vor einigen Jahren von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Ihr Mann musste auf einmal nicht nur alle Arbeiten in ihrem Wohler Zuhause sondern auch die Betreuung seiner pflegebedürftigen Frau übernehmen. Eine Aufgabe, die ihn seither täglich fordert und kaum Verschnaufpausen bietet. Das weiss auch seine Frau.

„Fabelhafte 1:1 Betreuung“

Als sie eines Tages in der Zeitung vom Rotkreuz-Tagesausflug liest, zögert sie deshalb nicht und meldet sich und ihren Ehemann zum Ausflug an den Rheinfall an. Unterwegs erfährt sie, dass die Regionalstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kanton Aargau im Freiamt auch ganze Ferienwochen für pflegebedürftige Personen anbietet. Kurze Zeit später nimmt sie zum ersten Mal daran teil. „Die 1:1 Betreuung durch die Freiwilligen und die Leitung der Ferienwoche waren fabelhaft“, schwärmt sie. Zu Beginn sei es für sie zwar nicht einfach gewesen, Hilfe anzunehmen. „Die Leute in der Ferienwoche sind aber sehr angenehm, haben Finderspitzengefühl und lassen mich das selbst machen, was ich noch selbst erledigen möchte“, so Gysin.

„Einmal eine Woche für mich“

Auch ihr Mann, der zu Hause blieb, konnte die Zeit geniessen: „Einmal eine Woche für mich zu haben, das war eine sehr grosse Entlastung“, betont er. Er habe es geschätzt wieder einmal Zeit mit Freunden auf dem Bike zu verbringen, ohne an die Verpflichtungen zu Hause zu denken. Auch dieses Jahr freuen sich beide auf die Ferienwoche. Die 78-jährige Seniorin liebt die Gesellschaft und freut sich schon darauf, bei den gemeinsamen Ausflügen und Spieleabenden, neue Bekanntschaften zu schliessen. „Wer noch zögert, soll sich einfach anmelden und sich überraschen lassen“, rät sie. „Danach möchte jeder wieder mitgehen“.

Anmeldung

Die nächste Ferienwoche der Regionalstelle Freiamt des SRK Kanton Aargau findet vom 19 – 26. August statt. Dieses Jahr geht es an den Bodensee, nach Landschlacht ins Hotel IBZ. Die Ferienwoche richtet sich an ältere und körperlich eingeschränkte Menschen, die auf Betreuung angewiesen sind. Während der ganzen Woche werden sie von erfahrenen Helferinnen und Helfer des SRK Kanton Aargau unterstützt und begleitet. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Interessenten melden sich bitte bis spätestens 19. Mai 2017 bei der Regionalstelle Freiamt: Tel: 056 621 13 13 oder per E-Mail an srk-freiamt@srk-aargau.ch .