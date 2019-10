Encanto chor Reise

Am letzten Samstag im September hiess es wieder, wir gehen auf die Reise. Der Wetterbericht verhiess schönes Wetter. Und tatsächlich es stimmte. Gut gelaunt suchten wir im Zug unsere reservierten Plätze nach Bern. Dann umsteigen in den Zug nach Murten. In Murten brauchten wir erstmal einen stärkenden Kaffee und etwas Leckeres dazu. Frisch gestärkt erkundeten wir schon mal die nähere Umgebung. Viel Zeit blieb uns nicht, denn um 12.00 Uhr konnten wir an Bord unseres Mittagschiffes gehen und ein feines Mittagessen einnehmen. Rings um uns viele Rebberge was uns animierte den feinen Wein zu probieren. Nach 1¼ Stunden kamen wir von unserer Rundtour zurück nach Murten. Jetzt konnten wir die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten des Städtchens erkunden. Nicht zu kurz kam auch das Lädele. Bei einem feinen Dessert sassen wir gemütlich beisammen bis es Zeit zur Heimreise war. Allzu schnell war dieser gemütliche Tag leider vorbei.