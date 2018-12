Die Spieler der Moskito B-Mannschaft des EHC Zuchwil Regio bedanken sich bei Thomas Müller (zweiter von rechts), dem Geschäftsführer der Lüthy Zäune AG aus Subingen, für die grosszügige Unterstützung der Mannschaft und die Finanzierung der neuen Trikots. Lüthy Zäune AG ist ein weit über die Region hinaus bekanntes Familienunternehmen, das sich auf die Herstellung, die Montage und den Unterhalt von Zäunen aller Art spezialisiert hat. Die Moskito B-Mannschaft bestreitet die Heimspiele in den blauen Trikots (vgl. Bild), während sie an den Auswärtsspielen in den weissen Farben antritt. Dank einer intensiven Vorbereitung, die jeweils anfangs August auf dem Eis beginnt, konnte die Meisterschaft mit 5 Siegen in Folge gestartet werden. Momentan befindet sich die Mannschaft auf dem hervorragenden 2. Tabellenplatz. Die nächsten Heimspiele finden am 9. Januar, am 6. , 20. und 27. Februar jeweils am Mittwoch um 17.45 Uhr in der Eishalle des Sportzentrums Zuchwil statt. Die 9- bis 12-jährigen Jungs der Mosi B-Mannschaft freuen sich auf eure Unterstützung an den Heimspielen. Bist du auch ein Eishockey-Fan und möchtest Nachwuchssportler aus der Region bei der Ausübung ihres Hobbys unterstützen? Möchtest du das Logo deiner Firma auf dem Trikot einer Nachwuchsmannschaft des EHC Zuchwil Regio sehen? Zögere nicht, mit der Vereinsleitung Kontakt aufzunehmen. Für Neueinsteiger findet bis anfangs März jeweils am Mittwoch-Abend und am Samstag-Morgen die Hockeyschule statt. Die Hockeyschule ist kostenlos und für alle Jungs und Mädchen offen. Man kann jeder Zeit einsteigen; der Winter ist noch lange. Informationen gibt es auf www.ehczr.ch.