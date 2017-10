Der HSC Suhr Aarau erwartet am Mittwoch, 11. Oktober 2017 anlässlich seines Heimspiels gegen Wacker Thun (20.00 Uhr, Schachenhalle Aarau) eine Rekord-Zuschauerkulisse und führt bei dieser Gelegenheit eine einzigartige Aktion durch, bei der jede Zuschauerin und jeder Zuschauer in jedem Fall gewinnt!

Die Schachenhalle Aarau gilt als begeisterndster Handball-Hexenkessel der Schweiz – ein Verdienst unserer treuen Anhänger, der oft zitierten HSC-Familie. Am Mittwoch wollen wir ihnen im Beisein unseres Nachwuchses sowie insbesondere den Kids des Pfister HandballCamps etwas noch nie Dagewesenes bieten.

Die Match-Besucherinnen und -Besucher erhalten am Mittwoch am Halleneingang einen Frisbee, den sie auf der Rückseite personalisieren und in der Halbzeitpause auf Kommando des Speakers aufs Spielfeld werfen dürfen. All jene Frisbees, die dabei in der auf dem Spielfeld zentral platzierten Manor-Box landen, nehmen automatisch an der Verlosung dieser attraktiven Preise teil:

Preis: Manor-Geschenkkarte im Wert von CHF 300.- Preis: Manor-Geschenkkarte im Wert von CHF 150.- Preis: Manor-Geschenkkarte im Wert von CHF 50.-

Geschenk an all unsere Fans

Alle aufs Feld geworfenen, personalisierten Frisbees werden den Zuschauern zudem nach Hause geschickt. Im Paket, dessen Wert 60 Franken beträgt, sind der geworfene, vom NLA-Team persönlich unterschriebene Frisbee, zwei HSC-Tickets sowie ein Manor Bon enthalten.

Symbol der Verbundenheit

Die von Manor Aarau unterstützte Aktion ermöglicht es dem HSC Suhr Aarau, seine erfolgreiche Nachwuchsarbeit nachhaltig und kontinuierlich fortzusetzen und symbolisiert auf wunderbare Art und Weise die Nähe und Treue zu seinen treuen Anhängern.

Wir wünschen viel Glück und danken herzlich für die Unterstützung!