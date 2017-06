Einwohnerrat Felix Frischknecht ist zurückgetreten und nahm daher am 2. Juni 2017 an seiner letzten Ratssitzung teil. Die SP Obersiggenthal dankt Felix Frischknecht für seinen grossen Einsatz und seine politische Arbeit. Seine Nachfolgerin im Einwohnerrat wird Carol Demarmels aus Kirchdorf. Die 39-jährige Mathematikerin ETH ist Dozentin und Mutter zweier Kinder. Carol Demarmels wird an der nächsten Einwohnerratssitzung vom 22. Juni 2017 erstmals teilnehmen.

SP Obersiggenthal