Einstimmung mit dem Männerchor Frick in die Adventszeit in der kath. Kirche

Traditionellerweise tritt der Männerchor Frick am 1. Advent in einem Sonntagsgottesdienst auf. So am kommenden 1. Advent (1.12.2019) um 10.45 Uhr in der kath. Kirche in Frick. Es wird eine vorweihnachtliche Messe mit Liedern des Chores (u.a. Weihnachtsglocken und erstmals «Das Ave Maria der Berge») wie auch mit Einbezug aller Besuchern/INNEN verschiedene bekannte Songs wie «Das isch de Stärn von Bethlehem» oder «Nöel, Nöel» zum Besten gegeben. Die Sänger des MC Frick freuen sich auf wie immer auf diesen besonderen Auftritt und den gemeinsamen Gesang.

Vorstand MC Frick