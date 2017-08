Am Samstag, 26. August hat sich eine gut gelaunte Gruppe auf dem Dorfplatz versammelt. Wo geht es wohl hin?

Nach einer vierstündigen Zugfahrt kam der TV und DTV in Rivera, im Tessin an. Bei leicht bewölktem Wetter ging es mit dem «Bähnli» bis zur Mittelstation des Monte Tamaro. Von dort gab es einen Fussmarsch bis auf die Alpe Foppa.

Währenddessen wurde in 3-er bis 4-er Gruppen ein spannendes Rätsel über den Ausflug und den Verein gelöst. Oben angekommen konnte man sich auf der Rodelbahn, der Tyrolienne und im Restaurant vergnügen. Danach ging es weiter Richtung Monte Carasso, wo es ein feines Abendessen gab. In der wunderschönen Herberge Curzútt konnte übernachtet werden. Nach einer langen Nacht mit vielen lustigen Spielen ging es nach Locarno, an den Lago Maggiore zum Pedalo und Motorboot fahren. Nach diesem super organisierten Ausflug kehrte der Turnverein und der Damenturnverein wieder zurück durch den Basistunnel nach Wölflinswil.