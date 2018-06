Der Tennisclub Rheinfelden erlebte sein bisher erfolgreichstes Interclub-Wochenende in der laufenden Saison mit sechs Siegen. Zwei Equipen sind weiter im Aufstiegsrennen vertreten.

Bei den beiden Rheinfelder Damen-Teams auf überregionaler Ebene waren nach dem bitteren Fall in die Abstiegsrunde am letzten Samstag starke Nerven im kapitalen Entscheidungsspiel gefordert. Alles andere als eine Zitterpartie war das Relegationsspiel bei den Aktiven (1. Liga), welche sich ihrer Aufgabe auf souveräne Weise entledigten. Vor heimischer Kulisse durften sich Desiree Altig-Wilkesmann, Amanda Bisig, Denise Federle und Lydia Lyons schon nach den Einzeln über einen diskussionslosen Sieg gegen Fraubrunnen (4:0) freuen. Insgesamt mussten sie in vier Duellen nur drei (!) Games abgeben, um den Klassenerhalt vor den beiden Doppeln zu fixieren. Über die volle Distanz waren die Damen 50+ gefordert: Nach drei Niederlagen in der Gruppenphase fanden Regula Bisig, Karin Bürgi, Carmen Hunkeler und Katharina Schöni im entscheidenden Moment auf die Siegesstrasse zurück - wie schon in der Vorsaison sorgte das eingeschworene Quartett mit drei Einzelsiegen für einen beruhigenden Vorsprung in Tübach, um sich ihren fehlenden (vierten) Punkt in den abschliessenden Doppelpaarungen zu sichern und das Abstiegsgespenst in dieser Interclub-Saison endgültig aus Rheinfelden zu vertreiben.

In den Aufstiegsspielen kämpften drei Herren-Auswahlen um den Einzug in die nächste Runde, wobei sich zwei Equipen mit Heimvorteil durchzusetzen wussten: Das Rheinfelder Fanionteam siegte auf der eigenen Anlage gegen Scheuren mit 5:1, obwohl sich der Gegner auf dem Papier auf den hinteren Rängen als stärkere Mannschaft präsentierte. In der zweiten Aufstiegsrunde kann der letztjährige NLC-Absteiger um Captain Fabrizio Petraglio erneut zu Hause antreten, wenn es am Samstagmorgen (Beginn: 9.00 Uhr) gegen Sursee gehen wird. Die Luzerner hatten ihre erste Hürde im Kampf um die Promotion gegen Interlaken ohne Niederlage genommen. Auch die Herren 45+ (1. Liga) präsentierten sich bärenstark: Im Heimspiel gegen Mutschellen sorgten Patrick Ammann, Roland Lang, Marcel Locher, Marcel Oeschger und Roger Schneider für einen lockeren 5:0-Erfolg, nachdem es im Vorjahr gegen den gleichen Kontrahenten noch eine Niederlage abgesetzt hatte. In der zweiten von drei Aufstiegsrunden müssen die Senioren an diesem Samstag auswärts bei Fairplay Puidoux (7:0 gegen Littau) im Waadtland antreten.

Nur eine Rheinfelder Auswahl musste sich bei den jüngsten Playoffpartien zur Nationalliga C geschlagen geben: Die Herren 55+ verloren ihr Kräftemessen nach langer Anreise in Nyon mit 2:4, wobei sich Renzo Schöni in Einzel und Doppel (mit Peter Wahl) für die beiden Rheinfelder Punktgewinne verantwortlich zeichnete. Auf regionaler Stufe (3. Liga) kamen zwei Equipen zu den ersten Vollerfolgen in der laufenden Interclub-Spielzeit. Dabei gewannen die Herren 45+ (5:2 gegen Schönenbuch) und die Herren 55+ (5:1 gegen Böckten) auf überzeugende Weise.