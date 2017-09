Rückblick auf ein gelungenes AAREFEST bei den Pontonieren Schönenwerd-Gösgen

Während drei intensiven Tagen führten die Pontoniere einmal mehr das alle zwei Jahre stattfindende AAREFEST durch. Am Freitag, 25. August, begann es mit dem Fischessen und fand am Sonntag, 27.August, mit der Rangverkündigung des Plausch-Schlauchbootrennens sein gewohntes und gefeiertes Ende. Dazwischen wurden, um einige Zahlen zu nennen, 700 Kilogramm Felchenfilets, ungefähr 90 Kuchen und Torten und gut 1600 Liter Bier genossen.

Am Schlauchbootrennen nahmen 57 Gruppen teil. Erstmals stellten sich drei Gruppen in der Kategorie Schüler der anspruchsvollen Aufgabe. Als weiteres Novum mussten sich die neuen „zivilen“ Schlauchboote dem Bewährungstest unterziehen. Gestartet wurden die Wettkämpfe am Samstagmorgen um halb Zehn. Die Rangverkündigung der Schüler fand während der Mittagspause am Samstag statt. Gewonnen wurde der Schüler-Wettkampf von der Gruppe „Best of the Rest“, gefolgt von „Khalif Metzgerei Crew“ und „Go Girls“. Für den Sonntag qualifizierten sich die schnellsten 35 Boote, wovon jedes drei Durchgänge absolviert hatte. Diese konnten sich nun nach zum Teil nur kurzen Nächten für die begehrten Halbfinalplätze qualifizieren. Aus diesen 18 Gruppen wurden dann die Finalteilnehmer erkoren. Am Sonntagnachmittag fanden die Duelle in den Finalläufen der beiden Kategorien Damen und Herren/Gemischt ihren Höhepunkt. Im Final der Damen durfte sich dieses Jahr die Gruppe „DTV Speuz“ die hart erkämpfte Krone aufsetzen lassen. Sie setzten sich vor der Gruppe „PlitschPlatsch“ und den „Aare Girls“ durch. Im Herrenfinal gewann dieses Mal die Gruppe „Uf-Bahn-1-bis-Bahn-4-uf-Bahn-5-bis-Bahn-1“. Dahinter reihten sich die schon legendäre Mannschaften der „Holzwürmilbar“ und die nicht weniger bekannte Gruppe „Das Boot“ ein. Für das sportlich faire Verhalten darf hiermit allen Wettkämpfern ein grosses Dankeschön zugesprochen werden.



Die Pontoniere bedanken sich bei allen Helfern, Sponsoren und sonstigen Unterstützern. Ohne ihre Leistungsbereitschaft und Grosszügigkeit wäre ein solches Fest nicht durchführbar.