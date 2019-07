Dieser Event ist ein Highlight für jede Turnerin und jeden Turner – das Eidgenössische Turnfest, dementsprechend gross war die Euphorie und Vorfreude.

Wie letztes Jahr, startete der SATUS zusammen mit dem STV im 3-teiligen Wettkampf.

Die Startzeiten waren für den Samstag-Nachmittag angesetzt. Trampolin und Gymnastik Grossfeld waren im ersten Wettkampfteil für den STV und SATUS an der Reihe. Die Trampolinturner zeigten ein spektakuläres Programm und wurden mit einer super Note von 9.63 belohnt. Die Gymnastiker waren auf dem Rasen neben den grossen Festzelten im Einsatz. Sie konnten ein 7.98 für die Vereinswertung holen.

Im zweiten Wettkampfteil wurden die Disziplinen Gymnastik Bühne und Gerätekombination gezeigt. Die Gymnastiker erhielten eine 7.03 als Bewertung. In der Gerätekombination konnte eine Note von 8.51 erturnt werden.

Der dritte und somit auch letzte Wettkampfteil fand am Abend statt. Es wurde eine Sprung- und Rhönradvorführung gezeigt. Das Sprungteam erhielt für ihre Leistung eine 8.50. Die Rhönradgruppe vom Satus erhielten für ihre super Vorführung eine 8.87.

Als Endnote erzielten die Turnerinnen und Turner des STV und SATUS eine 25.45.

Nach den letzten beiden Disziplinen ging die Party los. Ausgelassen wurde teils bis spät in die Nacht gefeiert. Die Stimmung war sehr gut unter den Turnenden. Am nächsten Tag wurde gemeinsam die Schlussfeier im Brügglifeld geschaut, bevor die Heimreise angetreten wurde. Bereits in Mägenwil wurden die Turner von zahlreichen Zuschauern herzlich empfangen. Mit dem Bus ging es anschliessend weiter nach Möriken, wo die Musikgesellschaft und Einwohner uns erwarteten. Mit einem kleinen Umzug, angeführt von der Musikgesellschaft, ging der Turnverein von der Zimmerei Schärer zum Gemeindehaus, wo bei einem feinen Apéro der Sonntag und somit auch das Eidgenössische Turnfest ausklang.

Bericht: Tamara Gygli

Foto: Matin Lüpold