Zurzeit befinden sich zwei Auswahlen aus chinesischen Eishockeyspielern in einem sechsmonatigen Trainingscamp in der Schweiz. Das Team der Stufe Junioren Elite bereitet sich auf die anstehende Winter-Olympiade im Jahre 2022 vor. Am Donnerstag, 29. November, kommt es zu einem Freundschaftsspiel zwischen den Novizen A der Argovia Stars und China II.