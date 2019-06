Vergangenen Samstagmorgen um 07:30 Uhr trafen sich 39 motivierte Jugi-Kinder und 5 Jugileiter in der Schule in Eiken. Wir gingen um 7:52 Uhr auf den Zug in Eiken Richtung Frick danach hatten wird ein Extrabus ans ETF in Aarau. Die Kinder und Leiter waren startklar es konnte losgehen, als erstes stand die Unihockeyparcours und der Pendellauf auf dem Programm beides wurde perfekt gemeistert. Danach war Kugelstossen und Weitsprung an der Reihe, und zum Schluss noch Ballweitwurf und Fangnetzli. Bei allen Disziplinen waren alle Kinder zu 100% dabei und gaben alles. Um 15:19 Uhr gingen wir in Aarau auf den Bus auf Frick danach mit dem Zug nach Eiken. Es war ein sehr intensiver aber schöner Tag. Wir bekamen 25.05 Punkte und belegten denn 77.Platz von 141 Jugis. Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder.