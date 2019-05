Anzahl Mitglieder: 632

Gründungsdatum: 2012

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der TV Würenlos besteht mittlerweile aus über 630 Mitglieder, ist damit der grösste Turnverein im Kanton Aargau und gehört auch schweizweit zu den zehn grössten Turnvereinen insgesamt. Wir bieten für alle Altersstufen ein umfassendes Sport- und Freizeitangebot: vom Muki- Turnen bis zur Seniorenriege. Bei uns gibt es zahlreiche polysportive Gruppen für Jung und Alt, aber auch verschiedene Trainings von spezifischen Sportarten. So bieten wir momentan in 22 verschiedenen Riegen insgesamt 58 einzelne Sportlektionen pro Woche an: verschiedene Polysportivriegen, Geräteturnen, Unihockey, Volleyball, Aerobic, Laufträff, Faustball, Schnurball und vieles mehr. Bei uns hast du die Qual der Wahl!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das letzte ETF 2013 in Biel ist uns allen sehr gut geblieben. Auch nach sechs Jahren sprechen wir noch oft darüber: Grill & Chill am See, diverse Topresultate, Katerzmorge im Festzelt, legendäre Volleynight, Bähnlifahren nach Magglingen, abendliches Zelt suchen (und dann schlussendlich doch im falschen Zelt landen) - da gibt es viele schöne und vor allem lustige Momente.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

mit unserer grossen Delegation für zahlreiche sportliche, aber natürlich auch partytechnische und gesellschaftliche Highlights sorgen und so das beste Volksfest feiern, das die Schweiz je gesehen hat. Wir freuen uns riesig auf ein legendäres ETF im heimischen Kanton!