Anzahl Mitglieder: Unsere verschiedenen Abteilungen umfassen etwa 40 aktive Turnerinnen und Turner. Dazu kommen nochmals ca. 50 - 60 Kinder und Jugendliche.

Gründungsdatum: 1912

Was macht unseren Turnverein speziell?

Anstrengende Trainings wechseln sich mit lustigen Spielstunden ab, gemütliches Beisammensein mit actionreichen Ausflügen und Erlebnissen. Die Fasnächtler unter uns blühen am alljährlichen Maskenball so richtig auf, wo hingegen unsere geübten Wanderer den Ton an den abwechslungsreichen Turnfahrten angeben. Und unsere Turnershow, welche im Drei-Jahres-Rhythmus jeweils am 1. Januar ihre Uraufführung erlebt, ist längst Tradition. Für jeden Geschmack ist etwas dabei! :-)

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Würde man in unserem Verein herumfragen, würde es dazu 40 verschiedene Meinungen geben. Bei den Jüngeren unter uns war dies zum Beispiel das Strandbad am letzten ETF in Biel, die langjährigen Turner unterhalten uns mit Anekdoten vom Turnfest 1996 in Bern. Es gibt nicht das "eine" Highlight. Es ist die ganze Stimmung, welche an einem Eidgenössichen herrscht, die einem in Erinnerung bleibt. Das Kribbeln, die Euphorie, die aufkommt, wenn man an die vergangenen Turnfeste zurück denkt. Das Lachen, welches ausbricht, wenn man über das gemeinsam Erlebte spricht. Das sind die Momente, welche jedes (Eidgenössiche) Turnfest unvergesslich machen.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Einfach unser bestes geben! Spass haben! Die gemeinsame Zeit geniessen! Momente erleben, welche in Zukunft wieder das ersehnte Kribbeln, die Euphorie auslösen, wenn wir an das ETF 2019 in Aarau zurück denken :-)

Im ersten Jahr, nachdem wir selbst ein Turnfest organisieren durften, werden wir das ETF 2019 nochmals mit ganz anderen Augen wahrnehmen und geniessen können.