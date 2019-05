TV Merenschwand

Anzahl Mitglieder: 482

Gründungsdatum: 1906

Was macht unseren Turnverein speziell?

Als einen der grössten Turnvereine im Freiamt oder sogar darüber hinaus, bieten wir von Jung bis Alt ein attraktives Angebot. Mit 21 Jugendriegen (und 56 Leiterstellen) haben wir ein breites Angebot im polysportiv Bereich bis hin zum Spitzensport mit unserer Geräte- und Kunstturnerriege. Zahlreiche Merenschwander Turner haben es sogar an die nationale Spitze geschafft. Die jüngsten Turner sind Michael Meier und Severin Rohrer, welche in der Nati in Magglingen trainiert haben. Wir bieten für knapp 300 Kinder ein attraktives Programm, vom Geräteturnen, Team-Aerobic, Leichtathletik bis zum Kunstturnen

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Unsere Vereinsmitglieder haben bestimmt viele unterschiedliche, schöne Turnfeste erlebt. Wenn man die heutige Generation fragt, haben vermutlich alle ein spezielles Turnfest in bester Erinnerung – das Aargauer Kantonalturnfest Freiamt 2017. Als Teil der Organisatoren war dies eine sehr intensive und aussergwöhnliche Erfahrung ein Turnfest mit zu erleben. Einmal nicht nur turnen und “fäschten”, sondern planen und organisieren damit alle Anderen ein erinnerungsreiches Turnfest erleben, war ein sehr schönes Erlebnis und bleibt uns in bester Erinnerung.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… unser Können zeigen, gute Noten erzielen und ein unvergessliches Fest erleben. Neben dem turnerischen und athletischen Aspekt, steht für die aktiven TurnerInnen vor allem der Zusammenhalt und eine gute Zeit im Vordergrund.