Turnverein Effingen

Anzahl Mitglieder: 37 Aktive



Gründungsdatum: 1923



Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir bieten ein ausgewogenes Verhältnis aus Sport und Geselligkeit. Dazu turnen wir zweimal pro Woche in der Turnhalle Effingen. Zudem organisieren wir diverse Anlässe in Effingen. Der bekannteste davon ist das Eierleset Effingen. Ein alter Frühlingsbrauch jeweils in jedem geraden Jahr am Weissen Sonntag auf der Dorfstrasse Effingen. Nächstes Eierleset am 19. April 2020. www.Eierleset.ch

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Die euphorische Stimmung vor einem Turnfest ist mit jener eines Eidgenössischen Turnfestes nicht zu vergleichen. Ebenso wie die tolle Atmosphäre rund um das Fest mit seinen tausenden Teilnehmern und Besuchern. Für uns ist jedes Eidgenössische Turnfest ein Erlebnis.



Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

...unsere beste Leistung zeigen, für welche wir viele Stunden trainiert haben und hoffentlich mit einer guten Note belohnt werden. Ebenso wollen wir unseren Teil zum Breitensport Turnen beitragen.