Anzahl Mitglieder: 60 aktive Turnerinnen in drei Riegen

Gründungsdatum: 1942

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind wohl der einzige Sportverein ohne Gruppenfoto mit Vereinstenue. Dafür aber auch der einzige mit einem Gruppenfoto in Gala! Das zeigt: Wir sind nicht nur regelmässig in der Turnhalle anzutreffen, sondern wir wissen auch wie Feste zu feiern sind. Dies haben wir besonders an unserem 75-Jahr-Jubiläumsabend bewiesen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

In unserem Verein sind Turnerinnen im Alter von Ü34 bis knapp U100 aktiv dabei. Dementsprechend vielfältig sind unsere lebhaften Erinnerungen an unzählige Turnfeste - egal ob im Bezirk, im Kanton oder irgendwo in der Schweiz. Und so freuen wir uns auf neue tolle Geschichten und Erlebnisse aus Aarau!

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

... unser internes Turnfestmotto: Fit und Fun! in jeder Beziehung auskosten. Wir werden im Wettkampf Fit unser Bestes geben und danach beim Feiern in der schönen Stadt Aarau auch beim Fun an der Spitze mithalten!