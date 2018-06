Das Eidgenössische Feldschiessen ist der Höhepunkt in jedem Schützenkalender. Jedes Jahr nehmen schweizweit rund 120'000 Schützinnen und Schützen – mit Gewehr oder Pistole – teil. So dürfen auch wir im Bezirk Leberberg dieses Jahr wieder mehr als 500 Teilnehmer auf der Schiessanlage Langendorf begrüssen. Um allen Gästen ein gelungenes Feldschiessen zu bieten, begann das OK, bestehend aus Mitgliedern beider Vereine, bereits letztes Jahr mit der Planung. Oberstes Ziel der Organisation des Feldschiessens ist in erster Linie, einen sicheren Schiessbetrieb zu gewährleisten. Neben dem eigentlichen Schiessen will aber natürlich auch für das leibliche Wohl in Form von Festwirtschaft und späterem Barbetrieb gesorgt sein. So wurde das gesamte Fest während fünf zum Teil langen Sitzungen organisiert. Bei aller Planung funktioniert ein solcher Grossanlass immer noch nur dank dem Einsatz vieler Mitglieder, Freunde und Bekannter. Ohne sie wären Zeltauf- und -abbau, Service und alle anderen kleinen, aber wichtigen Aufgaben nicht möglich.

Im Zeichen der Gemeinschaft

Das Feldschiessen ist ein Schützenfest für das ganze Volk. Besonders eingeladen sind immer auch Gäste und Interessierte, welche das schweizerische Schiesswesen kennenlernen möchten. Dabei bleibt es jedem offen, ob er nur die Festwirtschaft besuchen will oder sich auch selbst am Feldschiessenprogramm versucht. Vorkenntnisse oder eine eigene Waffe ist dabei nicht nötig. Neulinge werden von unseren erfahrenen Schützen betreut, von der Anmeldung bis zum letzten Schuss. Einzig etwas Zeit sollte man mitbringen, je nach Andrang kann es doch zu kurzen Wartezeiten kommen.

Schiesszeiten

Auf der Schiessanlage Langendorf: