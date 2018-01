Zum Anpfiff der Partie am Samstag, 27. Januar 2018 wurden die Oltnerinnen überrascht. Mit einer 1:1 Defense, die kurz hinter der Mittellinie auf die Heimspielerinnen warteten, wurde versucht, den Spielerinnen des HVO den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dies klappte anfangs jedoch nur bedingt, konnten die Gastgeberinnen doch mit einem 6:2 Vorstand erstmals davonziehen. Nach der ersten 2-Minuten-Strafe für die Gegner wurde die Verteidigung auf eine vergleichsweise normale 5:1 Taktik umstellt. Daraufhin fanden auch die Angereisten etwas besser in die Partie, und konnten bis auf ein Tor aufschliessen (8:7). Vereinfacht wurde diese Aufholjagd durch zusätzliche Inkonsequenzen und einer eher löchrigen Verteidigung der Heimmannschaft. Demnach verlief die erste Hälfte weiterhin resultatmässig eher ausgeglichen. Beide Mannschaften verwerteten ihre Chancen, welche zu einem Pausenresultat von 16:13 zugunsten der Oltnerinnen führten.

Die zweite Hälfte startete aus Sicht der Gäste zu Beginn noch hoffnungsvoll, und der drei Tore Unterschied konnte bis in die 40. Minute beibehalten werden (20:17). Danach jedoch schien die Luft raus zu sein, dem gegnerischen Angriff unterliefen zu viele Eigenfehler, welche durch die aufmerksame und noch spritzigen Spielerinnen der SG HV Olten konzentriert ausgenutzt und erfolgreich zu Kontertoren verwandelt werden konnten. Auf diese Weise vermochten die Gastgeberinnen in den letzten 20 Minuten 15, die Könizerinnen noch lediglich 5 Tore zu erzielen. Umkämpft und letztendlich doch verdient konnten die Dreitannenstädterinnen auch diese zwei Punkte gewinnen und sich dem Saisonziel in kleinen aber wichtigen Schritten annähern. HOPP HVO! Lisa van Polanen