Am letzten Wettkampfwochenende gab’s für die mit zwölf Triathletinnen und Triathleten angereisten Wildcats aus Basel zum Abschluss drei Silbermedaillen. Alexa Magallon startete in Murten bei sommerlichen Temperaturen zum ersten Mal in der Olympischen Distanz und wurde in ihrer Alterskategorie ausgezeichnete Zweite und overall Dritte. Ebenfalls Silber holte Sophie Herzog in ihrer Alterskategorie über die Mitteldistanz. Overall belegte sie den super vierten Platz. Auch in der Short Distanz gab’s für den 16jährigen Ian Cleek eine Silbermedaille, overall wurde er toller Siebter. Yves Kissling erreichte in der olympischen Distanz den guten neunten Rang und Tobias Kron verpasste die Top Ten mit seinem elften Rang nur knapp.

In Davos, am Challenge Davos Festival startete die 24jährige Wildcats Triathletin Anna Zehnder in der Mitteldistanz und wurde overall super Fünfte.

Resultate Übersicht

Seelandtriathlon Murten

Short Distanz

AK 16: 2. Cleek Ian 7. OV

AK 35-44: 19. Lamont Cameron 72. OV

AK 45-54: 39. Hollenstein Andreas 178. OV

AK 18-34: 13.Rickenbacher Chiara Alina 34. OV

AK 18-34: 18. Kübler Daria 39. OV

Mitteldistanz AK 18-34: 2. Herzog Sophie 4. OV

Olympische Distanz 18-34



2. Magallon Alexa, 3. OV

7. Kissling Yves 15. OV

11. Kron Tobias 17. OV

18. Jakober Eric 32. OV

AK 35-44: 21. Wiederkehr Patrick 52. OV

AK 45-54: 15. Cencigh Maurizio 71. OV