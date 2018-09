Der Auftaktgegner schloss die letzte NLB-Saison auf dem vorletzten Platz ab. Die Urnerinnen zeigten aber in der Saisonvorbereitung, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Entsprechend gewarnt, stellten sich die Baslerinnen auf einen unangenehmen Opponenten ein.

Beide Teams schienen zunächst abzuwarten, wie sich die ersten Minuten entwickelten. Dementsprechend fand keine der Mannschaften so recht ins Spiel. Das Spiel plätscherte vor sich hin. Grosse Dynamik war nicht erkennbar. Trotzdem ergaben sich auf beiden Seiten erste Torchancen. Uri nutzte eine dieser Möglichkeiten und ging in der neunten Minute in Führung. Die Partie verlief nun ausgeglichen. Rückkehrerin Kesälä (FIN) glich drei Minuten später für die Basler aus. Stocker brachte das Heimteam dann erstmals mit 2:1 in Front, bevor der Gast kurz vor Drittelsende wieder ausglich.

Sieg vor heimischer Kulisse

Das zweite Drittel nahm den gleichen Verlauf wie die erste Spielperiode, was den Charakter des Spiels wie auch die Torabfolge betraf: Die erneute Vorlage der Innerschweizer vermochte Basel Regio zunächst auszugleichen (Zuzug Mandatova (CZE), um dann kurz vor Drittelsende wieder mit 4:3 in Führung zu gehen (erneut Kesälä).

Das Heimteam musste nun im letzten Drittel die Ruhe bewahren, um die ersten Punkte einzufahren. Dies gelang den Baslerinnen auch, obwohl Uri nun versuchte, früher und energischer Druck auszuüben. Der Ausgleich blieb dem Gast aber verwehrt, stattdessen erzielte Mistri das 5:3-Schlussresultat für den Gastgeber. Diesen Spielstand konnte das Heimteam dann souverän über die Runde bringen. Somit gelang den Baslerinnen ein erfolgreicher Saison-Auftakt vor heimischer Kulisse.