Mit einer grossen Mannschaft konnte der SC Fricktal am 28./29.10.2017 erfolgreich in Allschwil antreten. Trotz der starken und grossen Konkurrenzen wussten sich die Fricktaler zu behaupten. Knapp 80 Prozent aller Rennen konnten mit neuen Bestzeiten beendet werden, insgesamt fischten die Fricktaler 14 Gold-, 10 Silber- und 7 Bronzemedaillen aus dem schnellen Allschwiler Becken.

Joel Weiss (JG. 01, Gipf-Oberfrick) gelang es dabei in 2 Rennen gleich 3 neue Clubrekorde aufzustellen. Er holte über 200m Schmetterling Silber in neuem CR von 2.22,68. Auch über 1500m Freistil schlug er in CR von 17.17,16 auf dem Silberrang an. In diesem Rennen stellte er mit seiner Durchgangszeit von 9.11,75 über 800m Freistil ebenfalls einen neuen CR auf. Mit acht Starts und acht neuen Bestzeiten gleich achtmal auf das Treppchen schwamm Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick). Sie siegte über 50m Freistil (38,58), 50m Rücken (45,71), 50m (47,39) und 100m (1.45,62) Brust, 100m Lagen (1.36,17) und 100m Schmetterling (1.42,99). Silber erreichte sie über 100m Freistil (1.32,61) und 50m Schmetterling (43,92). Zweimal Gold über 50m (37,78 B) und 200m Rücken (2.59,14 B) sowie zweimal Silber über 200m Lagen (3.16,56 B) sowie 50m Freistil (31,79 B) holte Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick). Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) schlug über 50m Schmetterling (37,50 B) ebenso als schnellste an wie Bigna Schall (Jg. 99, Wölflinswil) über 200m Schmetterling (2.37,32) und Solana Weichelt (Jg. 07, Elfingen) über 50m Rücken (43,00 B). Einen weiteren Sieg über 200m Rücken (2.58,45 B) sowie 2 Silbermedaillen über 100m Rücken (1.24,56 B) und 400m Freistil (6.02,11 B) steuerte Lia Schiess (Jg. 06) bei. Elina Fey (Jg. 06) siegte in 1.43,16 (B) über 100m Rücken und erschwamm in 54,53 über 50m Brust sowie in 1.48,24 (B) über 100m Lagen zwei Silbermedaillen. Jasmin Fey (Jg. 06) sicherte sich Silber über 50m (38,69 B) und Bronze über 100m (1.34,10) Schmetterling. Lara Hugenschmidt (Jg. 03, alle Frick) meldete sich mit Silber in neuer Bestzeit von 31,66 über 50m Schmetterling eindrucksvoll zurück. Auch bei ihren übrigen Starts konnte sie ihre Bestzeiten wieder fast erreichen oder sogar schon unterbieten. Eine weitere Silbermedaille ging über 200m Lagen (2.42,40 B) an Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen). Bronzemedaillen erreichten Merve Doldur (Jg. 08, Frick) über 100m Rücken (1.48,99 B), Silvan Kopp (Jg. 05, Bözberg) über 200m Rücken (2.44,19), Matteo Lutz über 100m Brust (1.55,58 B) und Annick Willemsen (Jg. 96, Kaisten) über 50m Brust (36,15). Mit vierten und fünften Plätzen knapp am Treppchen vorbei schrammten zudem 6 weitere Schwimmer. Pietro D’Ambrosio (Jg. 07, Möhlin) mit Platz 4 über 100m Rücken (1.43,40 B), Elina Gallert (Jg. 07) mit Platz 4 über 100m Schmetterling (1.48,15 B), Nevin Rippstein (Jg. 08, beide Frick) mit Platz 4 über 50m Brust (1.02,23), Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil) mit Platz 5 über 400m Lagen (6.11,78 B), Joshua Weibel (Jg. 07, Stein) mit Platz 5 über 50m Schmetterling (46,50 B) und Cynthia Wiedemann (Jg. 05, Rheinfelden) mit Platz 5 über 200m Lagen (3.08,20 B).

In die Top Ten ihrer Wertungsklassen platzierten sich folgende Schwimmer: 6. Pätze: Linda Egger (Jg. 07) über 50m Rücken (45,48), Annika Fey (Jg. 04, beide Frick) über 400m Lagen (6:14,31 B). 7. Plätze: Fabian Hafner (Jg. 00, Gipf-Oberfrick) über 400m Lagen (5:27,30 B), Maika Pietzonka (Jg. 05, Magden) über 200m Rücken (3.21,01 B), Samuel Zidek (Jg. 04, Herznach) über 200m Lagen (3.07,28 B). 8. Plätze: Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) über 200m Rücken (2.43,81 B), Carina Sutter (Jg. 07, Frick) über 100m Rücken (1.40,03 B), David Willemsen (Jg. 00, Kaisten) über 100m Rücken (1.03,98). 9. Plätze: Timo Michel (Jg. 02, Zuzgen) über 200m Rücken (2.42,94 B), Enya Pietzonka (Jg. 04, Magden) über 400m Lagen (6.30,36 B), Sarah Santoro (Jg. 06, Anwil) über 50m Schmetterling (44,67 B).

Auf Platz 11 schwammen Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden) über 200m Brust (4.08,18), Larissa Sutter (Jg. 04, Frick) über 400m Freistil (5.20,32 B) und Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen) über 200m Schmetterling (3.09,81 B).