Mit nur einem Punkt auf dem Konto und auf dem zweitletzten Platz rangiert, trifft die HSG Leimental nach fünf gespielten Runden auf das derzeit letztplatzierte Yellow Winterthur. Die Zürcherinnen konnten bislang noch keine Punkte ergattern, haben vergleichsweise jedoch mit einer knapperen Tordifferenz verloren, als die HSG. Einzig gegen den Tabellenleader LK Zug musste Yellow eine deutliche Niederlage (19:40) einstecken.

Trotz der Tabellensituation werden die Liganeulinge erneut als Underdog ins Spiel starten. So auch im Spiel am Sonntag darauf, denn dort treffen die Baselbieterinnen auf den starken LC Brühl Handball, der in der laufenden Meisterschaft erst einen Punkt abgegeben hat. In der ersten Partie gegen Brühl musste die HSG das Spielfeld als deutlicher Verlierer verlassen (31:49).