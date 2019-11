Am Sonntag 10. November 2019 fand in Kulm ein Judo Jugendturnier statt. Vom Judo Club Muri haben sich Lorena, Fabrice und Leandro dazu entschieden, das erste Mal an einem Turnier teil zu nehmen. Nach spannenden Kämpfen konnten die drei Judokas die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

3. Platz Lorena -45.4kg

3. Platz Leandro -24.8kg

3. Platz Fabrice -25.4kg

Herzliche Gratulation zur eure Top Leistung.

Ein Dankeschön geht an den Judo Club Arashi Kulm für die Einladung zur Teilnahme.