Doppeltes Medaillenglück in Bulgarien: Kimmy Repond und Anna la Porta überzeugen am Halloweencup

In der Kategorie Advanced Novice Girls ISU hat Kimmy Repond ein fehlerfreies Kurzprogram gezeigt und führte diese Kategorie bereits schon nach der Kurzkür an. In der Kür zeigte Kimmy alles Dreifachsprünge und zweimal die Doppelaxel-Dreifachtoeloop-Kombination.

Lediglich die Dreifachflip-Dreifachtoeloop-Kombination gelang ihr diesmal nicht, sie stürzte schon beim Dreifachflip. Sonst lief Kimmy Repond fehlerfrei und siegte an diesem internationalen Wettkampf mit 16 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte Läuferin.