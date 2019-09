Gelingt den Dreitannenstädterinnen der vierte Sieg in Serie?

Im vierten Spiel der noch jungen Saison tritt das Team von Trainertrio Christian, André und Fabienne in Olten gegen den BSV Stans an.

Die SPL2 Spielerinnen aus Olten konnten letztes Wochenende gegen die Spono Eagles II bereits den dritten Sieg in Folge feiern. Die Stanserinnen hingegen konnten in dieser Saison noch keine Punkte auf ihr Konto verbuchen.

Das SPL2 Team des BSV Stans hat eine erfolgreiche Saison 18/19 hinter sich, in welcher sich die Innerschweizerinnen für die Auf-/Abstiegsrunde der SPL2/SPL1 qualifizierten und dort auch den einen oder anderen Sieg gegen SPL1-Teams eingefahren haben.

In der neuen Saison müssen die Stanserinnen unter anderem auf Topscorerin Samira Schardt (Spono Eagles) und Trainer Ike Cotrina (GC Amicitia Zürich) verzichten.

Neu verpflichten konnte der Verein die Torhüterin Daniela Kaiser, welche für 2 Jahre beim LK Zug in der SPL1 auflief und nun wieder zum BSV Stans zurückkehrte.

Die Oltnerinnen möchten bei ihrem zweiten Heimspiel am Donnerstagabend auf alle Fälle die nächsten zwei Punkte holen und freuen sich auf ein spannendes Spiel sowie zahlreiche und lautstarke Unterstützung. Hopp Oute!

Hannah Bopp