DNLA Basketball Day 5 - Chance vergeben

Der Basketballclub Alte Kanti Aarau spielte vergangenen Samstag gegen Nyon das nächste Heimspiel unter den neuen Schutzmassnahmen. Corona hat auch die National Liga A schwer im Griff. Am fünften Spieltag in der höchsten Damenliga der Schweiz konnten von vier angesetzten Spielen nur zwei Spiele ausgetragen werden. Aarau wurde bisher von Coronafällen verschont.

«Leider sind wir heute an uns selbst gescheitert», so der nachdenkliche Head Coach Velko Evgenievski nach dem Spiel.

Aarau startet schwach in das Heimspiel vor weniger als 40 Zuschauer. Nach einem 2:7 Run der Gäste nahm Evgenievski das erste Timeout und predigte den Spielerinnen einiges ein. Die Worte vom Head Coach trugen sogleich Früchte und die Aarauerinnen zeigten eine deutliche Steigerung. Kurz vor Ende des ersten Viertels ging der BC AKA mit 18:13 in Führung. Vermeidbare Fehler seitens der Heimmannschaft ermöglichten es Nyon am Ende der ersten zehn Minuten auf 20:19 aufzuholen. Das zweite Viertel war lange ausgeglichen. Nach dem Zwischenresultat von 30:31 schlichen sich einige Konzentrationsfehler ein und Nyon ging mit einem Punktevorsprung von fünf Punkten in die Halbzeitpause.

Nach der Halbzeit zeigte sich erneut eine schwache Phase vom BC AKA und Nyon konnte mit 10 Punkte davonziehen. Angeführt von Enisa Semanjaku gelang dem Team jedoch eine mitreisende Aufholjagd. Anfangs viertes Viertel kam Aarau wieder zurück und lag mit lediglich zwei Punkten hinten (50:52). Die Energie schien nach Ende der Aufholjagd aufgebrauch zu sein, Aarau konnte in der Offense keine guten Situationen kreieren und schenkte in der Defense den Gästen einfache Punkte. Nyon gewinnt im knappen Duell gegen Ende des Spiels mit 7 mehr getroffenen Freiwürfen und einer Wurfausbeute von 3 Punkten. (63:71) «Gratulation an Nyon. Heute wollten sie den Sieg mehr als wir. Mit 26 Ballverlusten kann ein Team bei einem solchen Spiel kein Sieg ergattern», so das Fazit vom Cheftrainer.

In der kommenden Woche trifft Aarau am Mittwoch auswärts auf Winterthur und am 7. November (Samstag) begrüsst der BC AKA das Team aus Genf bei sich zu Hause.