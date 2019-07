Der Titelverteidiger Thomas Ulsrud aus Norwegen, tritt mit einem neu formierten Team an. Unter den Herausfordern sind allen voran der amtierende Weltmeister um Niklas Edin (SWE) sowie das Team des amtierenden Europameisters um Bruce Mouat (SCO) zu beachten.

Das Genfer Team um Skip Peter De Cruz führt, als amtierender Schweizermeister und als Bronze-Medaillengewinner der letzten WM, die starken Schweizer Teams an. Aber auch der amtierende Vizeschweizermeister um Skip Yannick Schwaller will ein wichtiges Wort mitreden. In diesem Team spielen auch drei ehemalige Badener Junioren mit, womöglich ein entscheidender Heimvorteil.

Als erstes Turnier der wichtigen World Curling Tour ist das Baden Masters eines der absoluten Top-Turniere in der Schweiz, das Preisgeld von CHF 33 000.-- kann sich auch international sehen lassen. Der Youtube-Livestream garantiert die überregionale und weltweite Beachtung des Events.